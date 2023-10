maandag 9 oktober 2023 om 08:41

Fem van Empel wint meteen na drukke zomer: “Zal rond de kerstperiode minder in actie komen”

Video Fem van Empel heeft haar eerste veldrit van het seizoen overtuigend gewonnen. Toch was het ook voor de wereldkampioene afzien in de Exact Cross Beringen. “Het was wel een beetje een shock to the system, zo’n eerste cross”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

Van Empel reed in september nog de Tour de l’Avenir Femmes en de Tour de Romandie Fémenin. Crossen is dan toch weer heel wat anders, merkt ze. “Mentaal was ik nog niet echt voorbereid op de crossen, maar ik wist dat ik fysiek wel in orde was. Maar het is toch een grote omschakeling van de weg naar de cross.”

De renster van Jumbo-Visma kan het ook voelen dat ze een drukke zomer achter de rug heeft, maar wilde desondanks graag het veld induiken. “Het is toch wel zonde als je geen crossen rijdt in die mooie trui, dus ik probeer ervan te profiteren. Maar ik wil ook zeker ergens rust pakken, dat komt nog wel.”

Wanneer zal die rustperiode plaatsvinden? “Het zal vooral rond de kersperiode zijn dat ik minder in actie kom”, sluit Van Empel af.