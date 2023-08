woensdag 30 augustus 2023 om 16:52

Fem van Empel wint lastige etappe in Tour de l’Avenir Femmes

Fem van Empel heeft de lastige derde etappe van de Tour de l’Avenir Femmes gewonnen. De renster uit Noord-Brabant, die bij Nederland het kopvrouwschap deelt met Shirin van Anrooij, wist na bijna 100 kilometer in Val d’Épy de sprint van een favorietengroep van twintig rensters te winnen. De gele trui blijft voor Antonia Niedermaier.

Op het programma stond een etappe van ruim 97 kilometer, met in de finale de gelijkmatige beklimming van de Côte du Thoissia (6,4 km aan 4,6%, max. 10%). De top van de eerste serieuze klim in de Tour de l’Avenir Femmes lag op 14 kilometer van de finish in Val d’Épy. Daar liepen ook de laatste 150 meter nog iets omhoog.

Antonia Niedermaier begon als leidster aan de derde etappe, met 14 seconden voorsprong op Anna Shackley en 23 seconden voorsprong op Shirin van Anrooij. Zij waren de enige rensters die binnen een halve minuut van Niedermaier stonden.

De Amerikaanse Natalie Quinn kleurde een groot deel van de rit, maar werd op de klim ingerekend door het peloton. Die groep werd op de Côte du Thoissia flink uitgedund tot minder dan twintig renners. Alle favorieten gingen mee over de top, waardoor er door een elitegroep gestreden ging worden om de ritzege.

Italië, Frankrijk en Nederland hadden elk een overtal met drie rensters mee van voren. Oranje probeerde dat uit te spelen in de ultieme finale, door met Shirin van Anrooij de sprint aan te trekken voor Fem van Empel. De wereldkampioene veldrijden bij de elites wist het vakkundig af te ronden en zo de etappe te winnen. Ze bleef Dominika Wlodarczyk (Polen) en Flora Perkins (Groot-Brittannië) voor.