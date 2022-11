Fem van Empel tweede in Overijse: “Had geen antwoord op Puck Pieterse”

Video

Fem van Empel moest in de Wereldbeker Overijse genoegen nemen met de tweede plaats. De leidster in de Wereldbeker van Pauwels Sauzen-Bingoal gaf ruim een minuut toe op winnares Puck Pieterse. “Ik merkte vanaf de start dat het vandaag niet voor mij zou zijn”, concludeert ze in gesprek met WielerFlits.

“Het was echt cross vandaag”, vertelt Van Empel over de zware moddercross. “Ik denk dat Puck vandaag heel sterk rondreed. Ik had geen antwoord op haar. Dan moet je eigen tempo rijden en zo min mogelijk fouten maken.””

De Brabantse maakte onderweg wat foutjes, maar wist haar tweede plek al vroeg veilig te stellen. “Ik ging een paar keer tegen de grond, maar gelukkig heb ik geen schade. Ik kon vandaag niets doen tegen Puck. Shirin (van Anrooij, red.) kwam nog redelijk dicht, maar ik had een marge en ben blij dat ik nog tweede kon worden.”

Van Empel leidt de Wereldbeker en vindt dat ze keuzes moet maken dit seizoen. “Het is vooral zaak om niet te veel hooi op mijn vork te nemen. Ik heb gekozen voor de Wereldbeker en sta nu goed in het klassement, dus ik probeer deze lijn zo door te trekken”, kijkt ze vooruit.

Van Anrooij: “Pieterse heeft dit verdiend”

Nummer drie Shirin van Anrooij was blij met haar derde plaats. “Ik hoopte vandaag op het podium te staan. Dit is een heel ander parcours dan vorige week, maar ik had wel wat druk op mezelf gezet. Ik had ook wel verwacht dat Puck vandaag zou winnen. Ze was er al heel vaak dichtbij en heeft dit verdiend. Ze vloog echt. Zelf heb ik wel een grote stap gemaakt in dit soort moddercrossen”, zei de renster van Baloise Trek Lions in het flashinterview.