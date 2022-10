Fem van Empel snelt in Tábor naar drie op drie in Wereldbeker

Fem van Empel is momenteel niet te stoppen in de Wereldbeker veldrijden. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal wist in het Tsjechische Tábor na een spannende strijd af te rekenen met Puck Pieterse en Annemarie Worst.

De eerste twee manches van de Wereldbeker zijn reeds verreden in het Amerikaanse Waterloo en Fayetteville, vandaag was het tijd voor het Europese werk. Het veldritcircus is neergestreken in Tábor, Tsjechië, voor de traditionele Wereldbeker aldaar. Bij de vrouwen was het zoals altijd weer uitkijken naar het Nederlandse contigent aan crossers, met als voornaamste blikvangers wereldbekerleidster Fem van Empel, Puck Pieterse, Annemarie Worst, Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado. Lucinda Brand, de nummer twee in de stand, was er wegens een valpartij (en bijbehorende breuk) op training niet bij.

Luxemburgse Schreiber schiet uit de startblokken

De beste start in Tábor was overigens niet voor een Nederlandse: de pas 19-jarige Luxemburgse Marie Schreiber schoot namelijk als een komeet uit de startblokken. De renster van Tormans CX wist al snel een mooie kloof uit te bouwen, al was er bij de grote favorieten voor de dagzege nog geen sprake van paniek. Schreiber werd na haar furieuze start namelijk al vrij snel weer ingerekend door Puck Pieterse, die in Tábor een parcours op maat kreeg voorgeschoteld. De jonge renster van Alpecin-Deceuninck nam ook al vrij snel de koers in handen.

Door de versnellingen van Schreiber en Pieterse begonnen we met een kopgroep van tien rensters aan de tweede ronde. Van Empel, Alvarado, Inge van der Heijden, Betsema, Shirin van Anrooij, Worst, Aniek van Alphen en Blanka Kata Vas wisten eveneens de eerste schifting te overleven. Sanne Cant had dan weer de slag gemist, de Belgisch kampioene vond zichzelf terug in een achtervolgende groep en was dus op achtervolgen aangewezen. In de spits van de koers werd er na anderhalve ronde wat gas teruggenomen: thuisfavoriete Kristyna Zemanová, Marion Norbert-Riberolle en Sara Casasola konden zo terugkeren vanuit de achtergrond.

Bedrijvige Pieterse gooit de knuppel in het hoenderhok

Voor Pieterse ging het duidelijk niet snel genoeg en dus besloot de 20-jarige Nederlandse, vorige week nog winnares van de GP Oisterwijk, in de derde ronde nogmaals aan de boom te schudden. Pieterse probeerde met haar explosiviteit en technische bagage het verschil te maken op het bochtige parcours en slaagde hier ook in: alleen Worst en wereldbekerleidster Van Empel bleken in staat om hun wagonnetje aan te haken. De drie Nederlanders sloegen een flinke bres en begonnen met een vijftiental seconden voorsprong aan de vierde (van in totaal zes) ronde. Het bleek echter geen beslissend moment in de koers.

Vas, Betsema en Alvarado roken namelijk het gevaar en wisten met een fikse versnelling de oversteek te maken, waardoor we weer konden spreken van een kopgroep van zes. Het was vervolgens wachten op een nieuwe plottwist. Betsema besloot in de voorlaatste ronde het tempo weer geleidelijk op te voeren, wist de kopgroep op een lint te trekken maar echte verschillen bleven uit. Ook een versnelling van Vas zette geen zoden aan de dijk. De koploopsters leken vooral bezig met de allesbeslissende ronde. Zeven rensters kwamen, bij het ingaan van de slotronde, nog in aanmerking voor de overwinning.

Sluwe Van Empel gaat op het juiste moment

Pieterse, Betsema, Worst, Vas, Alvarado, Van Empel en Van Anrooij: met deze zeven kandidaten voor de zege begonnen we aan de zesde ronde. Balkenspecialist Pieterse deed er alles aan om op te schuiven richting de balkenpartij, maar een sterke Worst had duidelijk andere plannen. Laatstgenoemde begon na een duel op het scherpst van de snede als eerste aan de balken en wist zo Pieterse de loef af te steken. Waar Worst en Pieterse voor het spektakel zorgden, hield een tactisch lepe Van Empel zich behoorlijk afzijdig. De leidster in de Wereldbeker wachtte geduldig op haar moment.

En dat moment kwam er vlak na de balkenpartij. Op een hellende strook gooide Van Empel haar kaarten op tafel en met een indrukwekkende versnelling wist ze haar twee landgenotes te lossen. Pieterse en Worst moesten een paar meters prijsgeven en Van Empel bleek ribbedebie. De laatste boekte, na eerdere zeges in Waterloo en Fayetteville, alweer haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Van Empel gaat nu uiteraard nog steviger aan de leiding in de stand. Pieterse moest genoegen nemen met de tweede plaats, Worst werd derde. Betsema en Vas vervolledigden de top-5.

Wereldbeker Veldrijden Tábor 2022

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel in 53m32s

2. Puck Pieterse op 3s

3. Annemarie Worst op 4s

4. Denise Betsema op 8s

5. Blanka Kata Vas op 9s

6. Ceylin del Carmen Alvarado op 26s

7. Shirin van Anrooij op 30s

8. Inge van der Heijden op 42s

9. Aniek van Alphen op 45s

10. Marie Schreiber op 48s

12. Marion Norbert-Riberolle op 1m22s

16. Sanne Cant op 2m07s

18. Laura Verdonschot op 2m35s

19. Leonie Bentveld op 2m43s

20. Maud Kaptheijns op 3m20s