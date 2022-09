Fem van Empel over overtuigende zege: “Hoefde niet helemaal tot het gaatje te gaan”

Video

Fem van Empel reed vandaag met de Exact Cross Kruibeke haar eerste veldrit van het seizoen en won gelijk. Dat deed ze met overtuiging, want het verschil met de nummer twee, Annemarie Worst, was groot. “Ik hoefde niet helemaal tot het gaatje te gaan”, zei Van Empel in het flashinterview na afloop.

“Ik merk wel dat ik snel herstel, dus ik sta hier eigenlijk net zo fris als voor de start”, vervolgde de 20-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Ik wilde een goede uitgangspositie creëren, vooral met het steile klimmetje in het begin van de ronde. Dat lukte. Ik heb me eigenlijk nooit druk gemaakt, ik heb in het begin nog wat proberen te sparen. Toen wisselde Annemarie van fiets. Ik bleef gewoon tempo rijden en uiteindelijk was dat genoeg om de voorsprong steeds wat te vergroten.”

Van Empel zag de Exact Cross Kruibeke voornamelijk als een ’trainingswedstrijd’. “Dus veel verwachtingen had ik niet. Maar je hoopt natuurlijk altijd dat je bij je eerste wedstrijd wat kan laten zien, en dat is gelukt. Ik denk dus dat we het seizoen met vertrouwen zijn begonnen. Voor de start was ik eigenlijk best onzeker. Ik vroeg me af hoe iedereen de zomerperiode was doorgekomen, ook omdat ik een iets andere voorbereiding heb gehad op de mountainbike. Het is altijd even afwachten.”

Later stond Van Empel WielerFlits nog te woord. Het gesprek vind je in de bovenstaande video.