Fem van Empel ook de beste in Beringen: “Was niet zo goed als vorige week”

Fem van Empel is uitstekend begonnen aan haar veldritseizoen. Vorige week soleerde ze op indrukwekkende wijze naar de zege in Kruibeke en vandaag was ze tevens de beste in de tweede manche van de Exact Cross. In Beringen wist ze na een spannende strijd af te rekenen met Lucinda Brand.

Voor Brand was het pas haar eerste cross van het seizoen, maar de Europees kampioene was meteen op de afspraak. Dat zag ook Van Empel. Die laatste leek op een bepaald moment de wedstrijd in haar voordeel te beslissen, maar Brand wist op karakter toch weer aan te sluiten. “Als Lucinda in koers is, komt ze altijd terug”, vertelde de winnares na afloop in gesprek met VTM. “Die mag je nooit afschrijven.”

Maagproblemen

“Ik heb haar vervolgens de kop opgedrongen, maar ik wist dat het lastig zou worden. Ik was niet zo goed als vorige week. Ik had voor de start wat last van maagproblemen, maar wilde er wel het beste van maken. Het was vandaag een stuk warmer dan vorige week. Ik heb wel afgezien. Ik had in principe een goede start, maar liet mezelf een beetje naar achteren drukken. In het begin ging het een beetje fout.”

Van Empel bleef echter rustig, in de wetenschap dat de Exact Cross in Beringen zeer veeleisend is. “Ik wist dat de koers nog lang was en dat je je hier erg snel kunt opblazen. Ik heb rustig afgewacht. Ik ben wel blij dat ik zo heb kunnen winnen.”