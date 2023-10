Niels Bastiaens • maandag 30 oktober 2023 om 14:30

Fem van Empel moet dichtste belager Alvarado niet vrezen op Koppenberg: “Een van mijn favoriete crossen”

Video De spannende strijd die wereldkampioene Fem van Empel ons vorige week beloofde, kwam er in de Wereldbeker van Maasmechelen nog niet. En ook voor de Koppenbergcross ziet het er niet rooskleurig uit, want Ceylin del Carmen Alvarado zal daar niet aan de start komen.

Waar Van Empel bij haar vier vorige overwinningen vaak al in de eerste ronde vertrok, vertikte Alvarado – ook al in Beringen en Overijse de dichtste belager van de wereldkampioene – het in Maasmechelen om meteen ruimte toe te geven. De vorige keren kwam ze snel op achterstand, omdat ze te ver zat toen Van Empel haar eerste versnelling inzette. Deze keer beet ze zich vast in het wiel.

“Het ging niet zo goed in de eerste ronde, maar ook niet slecht”, verklaarde Van Empel achteraf. “Ik kwam nog niet lekker in mijn ritme. Later kwam ik er goed door, en daar ben ik blij mee. Of het aan de ondergrond lag? Ik wil er geen commentaar over geven, iedereen doet zijn best om een mooi parcours uit te stippelen. Het klopt dat het heel hobbelig was, maar dat hoort bij de cross.”

Alvarado

Dat het steeds beter begon te lopen bij Van Empel, ging dan wel ten koste van Alvarado, die een valpartij roet in het eten zag gooien. “Helaas duurde het maar een ronde in het wiel van Fem”, lachte de renster van Alpecin-Deceuninck. “Ik had dit seizoen nog niet de kans gehad om mee te zijn, en dus wilde ik er vandaag alles aan doen. Alleen, ik viel best wel hard en mijn fiets kwam onder de hekken. Mijn schoen was ook kapot door de val, én ik moest nog van fiets wisselen. Het zat echt niet mee.”

Van Empel kreeg zo haar kloofje en was definitief weg. “Daar kan ik wel mee leven”, aldus Alvarado, die daags voordien in Ruddervoorde nog haar eerste overwinning van het seizoen boekte. “Ik weet dat ik normaal wel beter kon doen, maar door omstandigheden lukte dat niet. Op naar de volgende!”

Koppenbergcross

Die volgende wedstrijd is voor Alvarado niét de Koppenbergcross van woensdag, maar het EK. Van Empel daarentegen stond erop om op de Bult van Melden haar titel te verdedigen. “Het is een van mijn favoriete crossen, dus die wilde ik zeker niet missen.”

Verder belooft het voor de nog altijd maar 21-jarige wereldkampioene een relatief rustige week te worden richting het Europees kampioenschap, zaterdag in het Franse Pontchâteau. “Het wordt vooral zaak om gezond te blijven en niet al te veel te doen. Na de Koppenbergcross rijd ik door naar het EK en dan zit mijn eerste deel van het seizoen erop.”