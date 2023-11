zondag 5 november 2023 om 15:12

Fem Van Empel klasse apart op EK veldrijden: “Al kwam ik moeilijk in mijn ritme”

Een onewomanshow. Zo kunnen we het EK veldrijden bij de elite vrouwen wel omschrijven. Fem van Empel begon als de torenhoge favoriet aan de Europese titelstrijd en wist haar favorietenstatus ook volledig waar te maken. De Nederlandse reed al in de openingsronde weg bij de tegenstand.

Er leek tijdens de cross geen vuiltje aan de lucht voor Van Empel, maar ze kende naar eigen zeggen geen al te beste start. “In de eerste ronde maakte ik nog te veel fouten. Het was zo moeilijk om in mijn ritme te komen. Het plan was om aan te vallen op de eerste oplopende strook en dat pakte gelukkig goed uit. Daarna kon ik mijn voorsprong vergroten”, keek ze in het flashinterview terug op haar race.

Van Empel wist haar naaste ‘belager’ Ceylin del Carmen Alvarado op ruim anderhalve minuut achterstand te zetten, en blijft zo ongeslagen in het veld. De nog altijd maar 21-jarige Nederlandse reed dit veldritseizoen tot dusver zeven crossen en kwam telkens als winnares over de streep.

Rustperiode

Op een achtste zege van Van Empel is het nog even wachten, aangezien de regerend Europees- en wereldkampioene nu twee weekends aan de kant zal blijven. Ze is toe aan rust en herneemt pas in de Urban Cross van Kortrijk op 25 november. “Fysiek gezien voel ik me nog altijd zeer goed, maar het is op mentaal vlak moeilijk om me telkens op te laden. Om telkens als topfavoriet te beginnen. Ik neem nu dus wat rustdagen.”