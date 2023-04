Fem van Empel kijkt uit naar Brabantse Pijl: “Ben benieuwd waar ik sta op dit niveau”

Een zeer interessante naam op de startlijst van de Brabantse Pijl voor vrouwen: Fem van Empel. Het is voor de 20-jarige renster pas haar tweede wegkoers voor Jumbo-Visma, nadat ze eerder deze maand al meedeed aan de Volta Limburg Classic (8e).

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt ze vooruit op de midweekse klassieker. “Ik ben benieuwd waar ik sta op dit niveau, maar op de weg is het heel lastig om te winnen. Er spelen zoveel factoren mee. In de Brabantse Pijl zal ik zo zuinig mogelijk proberen de eerste tachtig kilometer door te komen, tot de lokale lus. Maar het is niet zo dat goede benen een garantie zijn. Alles moet meezitten.”

Van Empel, de regerend wereldkampioene in het veldrijden, heeft nog maar weinig ervaring op de weg. Ze zal dit voorjaar ook maar drie wegkoersen betwisten. Na de Brabantse Pijl zal ze nog aan de start verschijnen van de Waalse Pijl (19 april), maar daarna staat alles in het teken van de mountainbike.

“Achteraf gezien had het voorjaar wel gepast”

De renster van Jumbo-Visma heeft de voorbije weken echter iets geleerd voor de toekomst. “Volgend jaar zal ik mijn wedstrijdprogramma wel anders indelen. Achteraf gezien had het voorjaar wel gepast”, concludeert Van Empel.