Fem van Empel imponeert in Koppenbergcross: “Driemaal is scheepsrecht”

Fem van Empel is momenteel niet te stoppen in het veld. De nog altijd maar 20-jarige Nederlandse won al de eerste vier wereldbekermanches en was dinsdag veruit de sterkste in de Koppenbergcross. “Deze kassei zal een bijzondere plek krijgen”, vertelde ze na afloop aan Sporza.

Van Empel stond dit seizoen al acht keer aan de start van een veldrit en kwam zeven keer als eerste over de streep. Alleen in de Exact Cross van Meulebeke werd ze in een sprint geklopt door Lucinda Brand. Van Empel had vandaag haar zinnen gezet op de Koppenbergcross en is dan ook zeer blij met haar overwinning. “Het is de derde keer dat ik hier kom en dus is het misschien wel driemaal scheepsrecht.”

Van Empel reed al vrij snel weg van haar naaste belagers Denise Betsema en Shirin van Anrooij. “Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het was namelijk nog heel erg lang om alleen op kop te rijden. Ik merkte echter wel dat de benen goed waren. Ik deed een poging om weg te rijden en dat lukte ook. Dan moet je het alleen nog wel zien vol te houden…”



Over media-aandacht: “Wel lastig om mee om te gaan”

De vrouw-in-vorm bleek echter sterk genoeg om uit de greep te blijven van de eerste achtervolgsters. Sterker, ze reed alsmaar verder weg en deed zo uitstekende zaken in de X2O Badkamers Trofee. In het klassement bedraagt de voorsprong op nummer twee Betsema namelijk al bijna een minuut. “Ik reed echter niet rond om zoveel mogelijk seconden te pakken. Deze wedstrijd zag ik vooral als een goede training voor aankomende zaterdag.”

Met aankomende zaterdag doelt Van Empel natuurlijk op het EK veldrijden in Namen. Ze hoopt in de elitecategorie een gooi te doen naar de Europese titel. “Normaal train ik op woensdag altijd in Alphen, maar ik wilde graag op dinsdag een intensieve training afwerken en ik denk dat het mooi is gelukt.”

Van Empel hoopte dit crosseizoen een beetje under the radar te blijven, maar ziet als seizoensrevelatie nu alle ogen op zich gericht. “Misschien is dat wel spijtig op jonge leeftijd. Er is de afgelopen weken veel op me afgekomen. Het is ook wel lastig om er mee om te gaan, maar ik probeer gewoon mijzelf te blijven. Ik moet er mee om gaan, maar het is wel lastig.”