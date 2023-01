Fem van Empel: “Ik mis nog een beetje dat specifieke crossgevoel”

Video

Fem van Empel moest op het NK veldrijden in Zaltbommel genoegen nemen met brons. Ze reed aanvankelijk vooruit met de uiteindelijke winnares Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, maar zag beide rensters van Alpecin-Deceuninck in de finale bij haar wegrijden. “Het eerste deel lag me beter dan het tweede deel”, zei Van Empel na afloop tegen WielerFlits.

“Het eerste doel voelde ik me wel redelijk goed”, aldus Van Empel, die later dus de aansluiting verloor. “Ik denk dat ik al sinds Val di Sole niet echt meer op mijn crossfiets heb getraind, dus ik mis een beetje dat specifieke crossgevoel. Het gaat om een paar procentjes, maar als je tegen deze toppers strijd, dan mag je gewoon niet minder zijn. Ik denk dat die paar procentjes er de komende weken nog bij moeten komen”, vertelde de Europees kampioen, die ook zei mogelijk nog wat extra crosstrainingen aan haar schema toe te voegen richting het WK.

Van Empel liet na de finish ook weten wat last van haar rug te hebben. “Op het moment dat je afstapt en je fiets schoudert, maak je een beetje een draaiende beweging met je lichaam. Het schoot in mijn rug. Het was niet dat ik daar heel veel last van had, maar het is wel iets wat me beperkt in de wedstrijd. Voor het WK zal het wel goedkomen.”

In aanloop naar dat WK vertrekt Van Empel eerst naar Spanje voor een trainingskamp met Jumbo-Visma. “Eindelijk een keer op pad met de meiden, ik heb ze al lang niet meer gezien. Het is ook wel goed voor de groep. Ik heb er wel zin in, even naar de zon. Dat geeft me ook weer voldoende energie. De pech mag weleens een keer over zijn na al die weken.”