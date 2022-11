Fem van Empel droomt van winnen grote ronde: “Maar de weg is één grote ontdekkingstocht”

Fem van Empel is momenteel ongenaakbaar in het vrouwenveldrijden, maar ‘ergens in juni’ zal ze ook op de weg gaan koersen. En daar wil ze op termijn ook schitteren. “Mijn grootste droom is ooit een grote ronde te winnen”, zei de 20-jarige Nederlandse maandag op een persconferentie tegen onder andere Het Nieuwsblad.

“Maar ik weet niet of mijn lichaam dat ooit aankan”, vervolgde Van Empel, die vanaf 1 januari uitkomt voor Jumbo-Visma. Bij dat team is ze van plan om het veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken voorlopig te blijven combineren. “De toekomst wijst uit waar mijn ambities echt zullen liggen. Ik denk dat het op termijn goed voor mijn ontwikkeling is om veel disciplines te combineren. Het mountainbiken is heel speels. Het is dan weer heel goed voor de cross. Ook voor mijn vaardigheden op de weg zou het zeker niet erg zijn om af en toe op de mountainbike te rijden.”

“Waar ik op de weg uitkom, weet ik niet. Na mijn winst in december in Val di Sole had ik de ploegen voor het uitkiezen. Het was al heel lastig om de juiste keuze te maken. Ik twijfelde heel lang tussen SD Worx en Jumbo-Visma, dat het uiteindelijk is geworden. Maar de weg is voor mij één grote ontdekkingstocht die begint ergens in juni. Daar moet ik wel nog alles leren.”

Marianne Vos en Annemiek van Vleuten

Door haar prestaties in het veld is Van Empel al meermaals vergeleken met Marianne Vos. Ook wordt soms gesteld dat ze de nieuwe Annemiek van Vleuten kan worden. “Ik ben gewoon Fem en ik hoop op deze manier in beeld te komen. Ik word het liefst met niemand vergeleken”, reageert Van Empel daarop. “Al is dat op het eerste gezicht mooi natuurlijk, maar toch. Ik krijg op sociale media superveel leuke reacties, maar ik lees ook de negatieve.”

“Op de een of andere manier onthoud je die meer dan de positieve, wat natuurlijk heel jammer is. Het komt van buitenstaanders. Ik moet ermee leren omgaan. Ik kan het ook steeds beter, maar het is natuurlijk lastig”, aldus de kersverse veldritkampioen van Europa.

Meer Nederlandse interesse in veldrijden

Van Empel stelt dat de media-aandacht in Nederland wel ‘iets minder’ is dan in België. “Maar omdat de Nederlandse dames het heel goed doen, merk ik dat de NOS steeds meer interesse krijgt in het veldrijden. Mensen uit mijn buurt hebben ook steeds meer belangstelling, maar hier (in België, waar de persconferentie plaatsvond, red.) leeft het nog altijd veel meer.”