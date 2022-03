Felix Großschartner stapt met sleutelbeenbreuk uit Parijs-Nice

Voor Felix Großschartner heeft Parijs-Nice niet heel lang geduurd. De 28-jarige Oostenrijker van BORA-hansgrohe kwam in de openingsrit ten val en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken.

De valpartij met Großschartner gebeurde op ongeveer veertig kilometer van de finish in Mantes-la-Ville, in een zone waar renners bevoorraad werden. Op de tv-beelden was te zien hoe hij meteen naar zijn schouder greep. Hij kon niet verder en in het ziekenhuis is dus een sleutelbeenbreuk aan het licht gekomen.

Naar verwachting is Großschartner een zestal weken uit de roulatie. Wat zijn eerstvolgende koers wordt, is nog niet bekend.

🚨 Update 🚨 Unfortunately we have to confirm that @gro_felix broke his collarbone in a crash 40km from the finish line @ParisNice today.

Heal up quick Felix! 👊🏼 🍀 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 6, 2022