Felix Großschartner over aanval op slotklim: “Wat kon me gebeuren?” dinsdag 28 juli 2020 om 17:16

Felix Großschartner was blij dat hij meteen kon winnen in de Ronde van Burgos. Op de Alto del Castillo reed de Oostenrijker soeverein naar de zege in de openingsetappe. “Ik had het parcours gisteren bekeken en wist dat het geen verkeerde aankomst voor mij zou zijn.”

“Dankzij de ploeg werd ik in perfecte positie naar de laatste bocht gebracht, aan de voet van de slotklim. Toen stokte het tempo een beetje en zei ik tegen mezelf, oké en nu voluit. Wat kan me immers gebeuren? Ik bedoel, als ze me terughalen, is dat maar zo. Het is makkelijker om op kop te rijden, een gaatje te hebben en voluit te gaan, dan dat je moet achtervolgen. Dus ik ben erg blij”, reageerde de BORA-renner in het flashinterview na de finish.

Onderweg kreeg het peloton te maken met waaiers, toen de wind over de open vlaktes blies. “Ik hou ervan als het waait. Het was vandaag ook niet zo warm als gisteren, dus dat was goed voor mij en voor ons.” Voor Großschartner was het zijn eerste wegkoers sinds de coronabreak. “We hebben strikte regels van de UCI, wat goed is. Je ziet wel wat toeschouwers langs het parcours, maar aan de finish heb je de ruimte. Dat is wel goed.”