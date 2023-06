Felix Gall boekt eerste profzege: “Ik ben in de vorm van mijn leven”

In de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland heeft Felix Gall een dubbelslag geslagen. De Oostenrijker reed op twintig kilometer van de meet weg bij zijn concurrentie en werd niet meer bijgehaald. De gele trui en zijn eerste profzege zijn het resultaat: “Dit is een hele nieuwe ervaring voor mij.”

Enkele minuten na zijn zege is Felix Gall nog steeds vol ongeloof over zijn prestatie. Hij houdt mannen, zoals Remco Evenepoel, achter zich en slaat een dubbelslag. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik weet niet wat ik moet denken. Het is mijn eerste professionele zege en ik pak direct ook de leiderstrui. Gisteren voelde ik mij eigenlijk al super goed. Ik ben in de vorm van mijn leven. We zeiden vanochtend al: als ik mij hetzelfde voel vandaag, dan moet ik het proberen.”

En zo geschiedde het. Op twintig kilometer van de meet koos Gall de aanval. Zijn concurrenten konden de Oostenrijker vervolgens simpelweg niet meer terughalen. “Ik dacht dat het niet mogelijk zou zijn, want het was nog lang tot de finish. Ik moest het wel proberen, als ik mij zo voel. Wachten in het peloton en kijken naar de anderen heeft dan geen zin. Ik hoop dat ik vooral kan genieten van dit moment.”

Over de dag van morgen kan Gall nog weinig zeggen. Wel beseft hij zich dat hij meer tijd moet pakken om voor te blijven in het algemeen klassement. “We zullen zien wat morgen mogelijk is. Dit is allemaal een nieuwe ervaring voor mij, dat ik op dit niveau kan koersen. Ik weet wel dat mijn tijdrit niet mijn sterkste punt is op dit moment. Dus als ik een goed algemeen klassement wil rijden, dan moet ik morgen een goede race neerzetten. Wellicht wil ik morgen nog een keer tijd pakken, maar ik ben vooral blij met de zege van vandaag.”

De Oostenrijker zal morgen in het geel starten in een rit naar La-Punt-Chamues-ch. Ook dan staan er flink wat klimkilometers op het programma. De finish ligt dan echter niet op de top, maar na een afdaling.