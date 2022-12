Felipe Orts verslaat terugkerende Clément Venturini in Spaanse veldrit

Felipe Orts Lloret sloeg de Wereldbeker Val di Sole over, maar dat betekende niet dat de veldrijder zaterdag niet in actie kwam. In eigen land reed hij de Ciclo-cross Ciudad de Xàtiva (C2), die hij winnend afsloot. De Spaans kampioen haalde het voor WorldTour-prof Clément Venturini.

Orts kwam na ruim een uur als winnaar over de streep in Xàtiva, een plaats in de provincie Valencia. Venturini finishte op 28 seconden. De Fransman, die op de weg actief is voor AG2R Citroën, reed pas tweede UCI-cross van deze winter. Bovendien was de vorige veldrit alweer meer dan twee maanden geleden. In februari dit jaar werd Venturini vijfde op het WK in Fayetteville. De derde plek in Xàtiva was voor een andere wegrenner. Fabien Doubey, die uitkomt voor TotalEnergies, moest 52 seconden toegeven op Orts.

Bij de vrouwen was een volledig Spaans podium. Regerend nationaal kampioene Lucía González Blanco (Nesta-MMR) klopte haar ploeggenote Sofia Rodriguez Revert en haar jongere zus Alicia González Blanco.

Utsonomiya

Niet alleen in Europa, maar ook in Japan werd deze zaterdag gecrost. De veldrit van Utsunomiya (C2) leverde twee Japanse winnaars op: Hijiri Oda was de beste bij de mannen, Sae Ogawa bij de vrouwen. In beide wedstrijden bestond het volledige podium uit thuisrijders.