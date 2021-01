Felipe Orts verkende WK-parcours: “Zware kost, dat zand”

Het is nog meer dan anderhalve week tot het WK veldrijden, maar de Spaanse kampioen Felipe Orts wil niets aan het toeval overlaten. Maandag trok hij alvast naar de Belgische kust voor een eerste verkenning. “Verdomd lastig, dat zand”, klonk het achteraf.

Orts pendelde met verzorger Benny Van Calster en zijn vaste mecanicien Iñaki Gozalbez Nadal vanuit Betekom naar Oostende. Een tripje van bijna twee uur met de wagen om kennis te maken met het WK-parcours. Orts en Gozalbez fietsten een paar rondjes en bleken na afloop onder de indruk.

“Zware kost, dat zand”, klonk het. “Er zijn wel een paar stroken licht gestabiliseerd. Gelukkig maar, want anders was het wel veel lopen. Nu is het toch meer rijden. Al ben ik natuurlijk geen zandspecialist. De Zilvermeercross van zaterdag was trouwens de eerste zandcross die ik dit seizoen reed. Waar ik op het WK wil eindigen? Met negen Belgen en Mathieu van der Poel aan de start, wordt een toptienplaats moeilijk. Maar ik ga mijn best doen.”

Met Spaanse federatie naar Altea

Orts rijdt zaterdag in Hamme, zondag in Overijse. Vorige week kwam hij met een bestelwagen van zijn team Burgos-BH over vanuit Cantabrië, waar het Spaans kampioenschap werd verreden. Door de coronapandemie wilde hij het risico niet nemen om nog zijn familie op te zoeken in Alicante (Villajoyosa). Ook een ploegstage in Almeria liet hij schieten.

Na Overijse vliegt de Spaanse kampioen wel nog een keer terug naar Spanje. In Altea zal hij zich in de bubbel van de Spaanse federatie nog een paar dagen voorbereiden op het WK. Bedoeling is er veel op het strand te rijden en zo extra te wennen aan het zandgevoel . “En na het WK blijf ik nog een weekje in België, want ik heb nog een overeenkomst voor de Superprestigemanche in Middelkerke.”