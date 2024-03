maandag 25 maart 2024 om 11:36

Feestende Lorena Wiebes gaat met Average Rob los op podium in Wevelgem

Na de finish van Gent-Wevelgem kon Lorena Wiebes nog niet uitbundig juichen, in afwachting van de finishfoto, maar na afloop kon er wel degelijk een feestje vanaf op het podium. Tijdens de dj-set van de bekende Youtuber Average Rob ging Wiebes even helemaal los.

Wiebes wist zondag bij haar zesde deelname voor het eerst Gent-Wevelgem te winnen. Bij haar debuut in 2019 was ze al tweede, maar daarna lukte het niet meer om op het podium te komen. Gisteren rekende ze in een zeer spannende en nipte sprint af met de Italiaanse Elisa Balsamo. Al was het na afloop nog wel even onduidelijk, wie er nu als eerste over de streep was gekomen.

“Ik had wel een klein voorgevoel, maar durfde het niet te zeggen. Dan kan je beter niet juichen dan te vroeg juichen, maar gelukkig was het genoeg”, aldus Wiebes. Na de verlossende mededeling van de wedstrijdjury was er wel alle reden tot een feestje, zo blijkt wel uit beelden die door SD Worx-Protime zijn gedeeld op sociale media.