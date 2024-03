zondag 24 maart 2024 om 18:15

Wiebes zet Gent-Wevelgem ‘eindelijk’ op erelijst: “Durfde niet te vroeg te juichen”

Lorena Wiebes heeft bij haar zesde deelname voor het eerst Gent-Wevelgem gewonnen. Bij haar debuut in 2019 was ze al tweede, maar daarna lukte het niet meer om op het podium te komen. Tot nu, al was er wel een finishfoto voor nodig na haar sprintduel met Elisa Balsamo. “Ik maakte nog wat foutjes in de sprint, maar het was net goed genoeg”, kan Wiebes lachen. “Eindelijk heb ik gewonnen. Het duurde ook wat jaren.”

“Hier ben ik heel blij mee, ook met hoe het team heeft gewerkt. We probeerden de koers hard te maken en dat lukte, maar niet goed genoeg”, blikte de sprintster van SD Worx-Protime terug. In de sprint was het millimeterwerk tegen Balsamo. “Ik had wel een klein voorgevoel, maar durfde het niet te zeggen. Dan kan je beter niet juichen dan te vroeg juichen, maar gelukkig was het genoeg.”

Wereldkampioene Lotte Kopecky trok de sprint aan voor Wiebes, wat een belangrijke schakel was in de zege. “Die lead out was super goed en ik had 100 procent vertrouwen in Lotte. We hebben dit jaar al goede dingen laten zien dit seizoen”, zegt ze.

Na de laatste keer Kemmelberg was SD Worx-Protime met drie rensters mee in een kopgroep van acht. Ondanks de aanwezigheid van hardrijdster Marlen Reusser koos de ploeg ervoor om het peloton terug te laten keren. Een opvallende tactiek. “Marlen was wel tempo aan zetten, maar het peloton kwam te dichtbij. Als ik dan mee moet rijden, lever ik ook in op mijn sprint en dan bestond de kans dat we ons kapot reden. Het was ook nog ver tot de finish. Dus die keuze hoorden we vanuit de volgwagen dit keer.”