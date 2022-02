Fausto Masnada soleert naar zege in Tour of Oman

Fausto Masnada heeft de vierde etappe van de Tour of Oman gewonnen. De Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl reed in de afdaling van de laatste beklimming weg uit een elitegroepje en behield vervolgens zijn voorsprong tot de finish. Masnada is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Met Anthon Charmig in de leiderstrui vertrok het peloton vanochtend vanuit Al Sifah voor een korte, maar listige etappe. Nadat het startschot klonk, kregen de renners direct enkele venijnige klimmetjes voor de kiezen. In het tweede deel van wedstrijd volgde dan de drievoudige beklimming van Al Jabal Street. Deze oude bekende uit de Tour of Oman moest twee keer van de ietwat langere kant en één keer van de kortere zijde bedwongen worden.

Het parcours bood kansen voor vluchters, maar toch wisten Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Michael Kukrle (Gazprom-RusVelo) en Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi) al snel weg te rijden. Dit drietal vormde de vroege vlucht en kreeg iets meer dan tweeëneenhalve minuut voorsprong. Ze leken zich op te maken voor een lange dag in de frontlinie.

DSM breekt de koers al vroeg open

Op de Climb of Al Jissah (na 31 kilometer), waar Zoccarato de punten pakte, bleek echter dat we geen gebruikelijk koersverloop gingen krijgen. Team DSM besloot op deze eerste gecategoriseerde klim van de dag namelijk het lont in het kruitvat te steken. Dat had tot gevolg dat het peloton uitgedund werd tot een pakketje van zo’n twintig renners dat de kopgroep al gauw inliep.

DSM maakte vervolgens gebruik van de overwichtssituatie en stuurde Marco Brenner mee met Mauro Schmid, die gedemarreerd was. Schmid stond als twaalfde geklasseerd en was dus een gevaar voor klassementsleider Charmig. Deze moest dan ook wel reageren en sloot even later aan aan samen met zes andere renners, waaronder Fausto Masnada, Rui Costa en Jan Hirt, de nummer twee van gisteren.

Een bedrijvige Mauro Schmid

Schmid liet het hier niet bij zitten en probeerde het in de vlakke tussenfase richting de beklimmingen van Al Jabal Street nog een keer. Ditmaal raakte hij wel van Charmig af en kreeg hij bovendien een aantal sterke renners met zich mee. Jonas Hvideberg (DSM), Søren Kragh Andersen (DSM), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en Marco Canola (Gazprom-RusVelo) maakten namelijk de sprong. Intermarché-Wanty-Gobert had collectief de slag gemist en moest in de achtervolging.

Bij de eerste beklimming van Al Jabal Street, na ongeveer zeventig kilometer, was het verschil tussen beide groepen minder dan een minuut. Klein genoeg voor Zoccarato om opnieuw de sprong naar voren te maken en weer de volle buit voor het bergklassement te pakken. Een klim later had de Italiaan nog steeds wat in de benen, want hij kon vanuit de kopgroep als enige Schmid volgen. Laatstgenoemde ging er op een gegeven moment echter wel alleen vandoor en probeerde het met een solo.

Fausto Masnada wendt zijn daalkwaliteiten aan

Aan de voet van de laatste beklimming van Al Jabal Street, waarvan de top op vijftien kilometer van de streep lag, reed Schmid nog steeds alleen vooruit. Op een gegeven moment kwam Kevin Vauquelin echter van achteruit opzetten: de renner van Arkéa-Samsic ging op-en-over Schmid om als eerste boven te komen. De Fransman reed even alleen voorop, maar werd in de afdaling weer gegrepen door een elitegroepje met onder andere Charmig en Schmid.

Ook Fausto Masnada bevond zich in dit gezelschap, maar de Italiaan besloot de rest al dalend achter te laten. Het groepje met naast Charmig, Schmid en Vauquelin ook de Belg Henri Vandenabeele, Jan Hirt en Kevin Vermaerke keek binnen geen tijd tegen een onoverbrugbare achterstand aan, waardoor Masnada in het vlakke restant van de rit niet meer bedreigd werd. Een minuut nadat Masnada, de nieuwe leider, over de streep kwam, sprintte zijn ploeggenoot Mauro Schmid nog naar de tweede plaats. Vauquelin werd derde.