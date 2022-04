Fausto Masnada maandenlang uit de roulatie door ziekte van Pfeiffer

Quick-Step Alpha Vinyl moet Fausto Masnada voorlopig missen. De Italiaan heeft de ziekte van Pfeiffer en zal de komende maanden niet in actie komen. Dat zegt teammanager Patrick Lefevere in gesprek met Sporza.

Lefevere zag dit voorjaar al veel van zijn renners ziek worden. “En de miserie stopt nog niet”, zegt de grote baas van Quick-Step Alpha Vinyl. “Van Lerberghe rijdt al niet door een hersenschudding, Masnada heeft klierkoorts (de ziekte van Pfeiffer, red.) en zijn we ook enkele maanden kwijt.” Masnada begon het seizoen nog goed door in de Tour of Oman een ritzege mee te pikken, maar moest in de Ronde van Catalonië ziek opgeven. Toen was nog niet bekend dat hij de ziekte van Pfeiffer heeft.

Masnada, die zich in augustus 2020 aansloot bij Quick-Step Alpha Vinyl, zou in mei eigenlijk de Ronde van Italië rijden. Dat gaat nu niet door, vertelt Lefevere. De West-Vlaming kent de precieze selectie voor de drieweekse ronde nog niet. “Dat zijn we nu nog aan het schakelen. Masnada stond op de lijst, maar zijn we nu al kwijt.”