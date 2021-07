Fausto Masnada loopt gebroken rugwervel op bij val

Fausto Masnada heeft de Settimana Ciclistica Italiana vroegtijdig moeten verlaten. Bij een val in de derde etappe liep de Italiaanse renner van Deceuninck-Quick-Step een gebroken rugwervel op. Daardoor staat zijn deelname aan de Vuelta a España plots op de tocht.

Masnada reed in de vijfdaagse ronde zijn eerste koers sinds het Italiaans kampioenschap, waar hij achter Sonny Colbrelli tweede eindigde. Dat deed hij niet in het shirt van Deceuninck-Quick-Step, maar in het blauwe tricot van de Italiaanse nationale ploeg. Vrijdag kwam de klimmer hard ten val in de derde etappe.

Na zijn crash werd Masnada overgebracht naar het ziekenhuis, waar een niet-verplaatste breuk van een wervel van het heiligbeen werd vastgesteld. De 27-jarige renner moet nu herstellen. Zijn deelname aan de Vuelta a España, die over vier weken in Burgos van start gaat, is plots onzeker geworden.