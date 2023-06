Fausto Masnada geopereerd aan zitvlak: “Hopelijk is dit een permanente oplossing”

Fausto Masnada is afgelopen vrijdag geopereerd aan zijn zitvlak. Dat meldt Soudal Quick-Step op de ploegsite. De verwachting is dat de Italiaan over vier weken de training weer kan hervatten.

Masnada sukkelde in maart, tijdens de Ronde van Catalonië, al met zitvlakproblemen. De situatie leek daarna te verbeteren, maar nu is toch overgegaan tot een operatie. “De afgelopen twaalf maanden waren niet gemakkelijk voor mij”, zegt Masnada in een reactie. “Ik had blijvende zadelpijn, wat ervoor zorgde dat ik niet comfortabel om mijn fiets zat. Het klinkt logisch, maar zadelpijn is een groot probleem wanneer je lang op de fiets zit.”

“Met de hulp van de medische staf van Soudal Quick-Step, ben ik geopereerd door dokter Antonio Cassisi, een expert op dit gebied. Hij heeft veel andere renners behandeld, met groot succes. Dokter Cassisi heeft me gezegd dat de procedure goed ging en dat ik mijn fiets vier weken niet aan mag raken om volledig te herstellen van de operatie.”

“Hopelijk is dit een permanente oplossing en kan ik weer genieten van het koersen en trainen met mijn ploeggenoten”, vervolgt Masnada. “Het is een teleurstelling om een deel van mijn seizoen te missen. Ik hoop dat ik aan het einde van het seizoen misschien nog wat wedstrijden kan rijden.”

