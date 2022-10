Farmaceutisch bedrijf Kern Pharma verlengt sponsorcontract met wielerploeg

De Spaanse wielerformatie Equipo Kern Pharma hoeft niet te vrezen voor de nabije toekomst. Hoofdsponsor Kern Pharma heeft namelijk besloten om het sponsorcontract met de ploeg met nog eens twee jaar te verlengen tot eind 2024.

De Spaanse ploeg staat sinds het begin van 2021 bij de UCI ingeschreven als ProTeam en hoopt de komende jaren nog verder te groeien. Kern Pharma, een farmaceutisch bedrijf, zal het project van oprichter Manolo Azcona en teammanager Juanjo Oroz nog voor minstens twee seizoenen ondersteunen. Oroz: “We leren elke dag wel iets van onze sponsor en we willen nog verder groeien. We hebben al drie jaar buitengewoon werk verricht, onze opleiding geniet nu een wereldwijde bekendheid.”

Manuel Garrido, de CEO van Kern Pharma, is eveneens in zijn nopjes met de samenwerking. “De wielerploeg is een heel belangrijk project voor ons. Niet alleen vanwege de naamsbekendheid die het ons geeft, maar omdat we een bedrijf zijn dat zich voor de volle honderd procent inzet.”

De formatie zal het seizoen 2022 afsluiten met twee overwinningen. De beloftevolle puncheur Roger Adrià won in juni een etappe in La Route d’Occitanie en de beloftevolle allrounder Raúl García Pierna veroverde in diezelfde maand de Spaanse titel in het tijdrijden.