Fabio Sabatini mist Giro door coronavirus: “Waarschijnlijk opgelopen in Tirreno” maandag 28 september 2020 om 15:20

Fabio Sabatini moet de aankomende Giro d’Italia aan zich voorbij laten gaan. De Italiaan van Cofidis zegt het coronavirus onder de leden te hebben gehad en als gevolg daarvan niet in vorm te zijn. Een flinke klap voor sprinter Elia Viviani, die daardoor zijn lead-out moet missen.

“Ik heb twee weken geleden positief getest op het coronavirus”, zegt Sabatini tegen Tuttobiciweb. “Waarschijnlijk heb ik het opgelopen in Tirreno-Adriatico. Ik verzeker je dat het geen pretje is. Dan doel ik niet op Tirreno-Adriatico, maar op het virus. Ik had twee dagen hoge koorts en overal pijn, alsof ik twee Dolomietenetappes na elkaar had gereden.”

“Mijn ademhaling was toen ook niet best. Twee dagen lang was ik kortademig en het ging heel moeizaam”, beschrijft de loods van Viviani. “Nu ben ik wel weer beter. Mijn coronatest van afgelopen weekend was negatief en vanmorgen was ook alles goed na een extra test. Ik kan weer gaan fietsen, maar helaas is er geen plek in de Giro-ploeg voor mij. Het spijt me heel erg voor Elia en de ploeg, maar wat kan ik doen? Gezondheid staat boven alles.”