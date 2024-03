Niels Bastiaens • donderdag 14 maart 2024 om 12:48 donderdag 14 maart 2024 om 12:48

Fabio Jakobsen ziet progressie: “Ik laat zien dat ik er nog altijd tussen hoor”

Video We troffen na Nokere Koerse een tevreden Fabio Jakobsen aan. De sprinter van Team dsm-firmenich PostNL stond in de Belgische semiklassieker voor het eerst sinds zijn overstap van Soudal Quick-Step op het podium, en dat nam klaarblijkelijk wel wat twijfels weg. Dat zegt Jakobsen voor onze camera.

Überhaupt aan sprinten toekomen, was in Nokere al geen sinecure door de vele kasseistroken. Maar Jakobsen kwam nooit in de problemen. “Nokere Koerse is een nerveuze koers, met de beste stuurmannen in het peloton aan de start. Het is dan vaak schouder aan schouder, elleboog aan elleboog. Maar voor mij was het een goede koers, een goede finale. Een goede laatste ronde met Nils Eekhoff en Pavel Bittner ook. Ik denk dat we met z’n drieën altijd mee waren. Zij hebben me op het einde goed gepositioneerd. Helaas niet genoeg om te winnen. Ik denk dat Tim het perfecte moment koos en waarschijnlijk ook de beste benen had.”

Het leek echter of Jakobsen nooit een echte kans op winst had, want toen hij zijn sprint lanceerde, had winnaar Tim Merlier al een fietslengte of vier voorsprong genomen met zijn vroege aanzet. “Ik passeer Jasper (Philipsen, red.) nog, dat is ook geen slechte sprinter. Uiteindelijk is dat een mooi podium. Maar Tim was al weg, die pakte voor de bocht die lengtes. De sprint die wij daarachter rijden is even snel. Alleen had hij de voorsprong al. Dus ja, dan moet je genoegen nemen met die tweede plek.”

“Het is voor mij de beste uitslag van het seizoen, dus ik moet tevreden zijn. Maar ik ben wel de eerste verliezer en wil liever de wedstrijd winnen. Het laat wel zien dat ik op de goede weg ben”, zegt Jakobsen. “Het laat zien dat ik dichterbij kom. Ik was best ver weg, een heel eind weg. Als je in deze koers mee doet, tussen mannen finisht die allebei ook al heel wat koersen hebben gewonnen en allebei topsprinters zijn, dan laat dat zien dat ik er nog altijd tussen hoor. Het moet er dus ook inzitten dat ik als eerste over de streep kom.”

Aanpassing

Voor de start vertelde de ex-ritwinnaar in de Tour ons nog over zijn ziekte in Parijs-Nice en de aanpassing aan zijn nieuwe omgeving. Jakobsen is ook achteraf niet te beroerd om toe te geven dat hij er meer van had verwacht. “Ik baalde wel van die uitslagen. Het is allemaal wel te verklaren, maar uiteindelijk stap ik niet op de fiets om in de top 10 te rijden.”

“Ik stap op de fiets voor de winst”, verduidelijkt hij. “Dan weet je dat je af en toe tweede of derde wordt. Maar voor een vierde, zesde of tiende plaats in de UAE Tour doe ik het niet. In Parijs-Nice was ik ook niet dichtbij genoeg. Ik merk dat het beter en beter gaat. Ik moet mijn weg ook vinden in de ploeg, maar ik denk dat dit goed is voor de moraal van iedereen. We moeten gewoon verder werken, rustig blijven en dan komt die overwinning wel.”