Fabio Jakobsen wint in Parijs-Nice: “Ik ben blij dat ik het kon afmaken”

Fabio Jakobsen kwam er niet aan te pas in de openingsetappe van Parijs-Nice, maar vandaag wist de Nederlandse sprinter zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl wel de overwinning te bezorgen. Jakobsen bleek na een heuse waaierrit over de snelste benen te beschikken in Orléans. “Zondag was het te lastig, we moesten het vandaag doen”, vertelde de ritwinnaar na afloop in het flashinterview.

Jakobsen was onderweg zeer attent en wist zich goed te handhaven in de eerste waaier. De rappe Nederlander kon in de finale, met Yves Lampaert, Zdeněk Štybar en Florian Sénéchal, nog rekenen op drie ploeggenoten. “Yves deed een enorme kopbeurt en daarna was het aan Styby en Florian. Florian wachtte wellicht iets te lang met zijn lead-out, waardoor Jumbo-Visma als eerste de sprint kon inzetten.”

Jakobsen liet zich echter niet ringeloren door geletruidrager Christophe Laporte en aangewezen sprinter Wout van Aert en wist die laatste met gemak te remonteren. “Ik zat in de sprint goed in het wiel en was nog in staat om Wout aan de rechterkant van de weg te passeren. De finish liep wat omhoog en daar hou ik wel van. Het is mooi om voor ze te eindigen.”

Voorgerecht

Voor de 25-jarige Nederlander is het alweer zijn zesde zege van het seizoen, na overwinningen in de Ronde van Valencia (2x), Volta ao Algarve (twee stuks) en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Als renner wil je natuurlijk graag winnen in een koers als Parijs-Nice. Zoals Patrick Lefevere het zegt: de voorgaande wedstrijden waren aperitiefjes, dit is het voorgerecht. Het is mooi om hier te winnen en het is nu zaak om hier op voort te borduren.”