Fabio Jakobsen voert Soudal Quick-Step aan in Scheldeprijs

Soudal Quick-Step heeft zijn zevenkoppige selectie gepresenteerd voor de Scheldeprijs van aankomende woensdag. De Belgische formatie trekt in de sprinterskoers volledig de kaart van Fabio Jakobsen. De Europese kampioen gaat, na eerdere triomfen in 2018 en 2019, op jacht naar een derde zege in Schoten.

De zegeteller van Jakobsen staat dit seizoen (voorlopig) op twee stuks. De pijlsnelle Nederlander won al een rit in de Vuelta a San Juan en was ook de snelste in een etappe in Tirreno-Adriatico. Jakobsen bewaart goede herinneringen aan de Scheldeprijs: hij was in 2018 en 2019 al winnaar van deze wedstrijd.

De 26-jarige sprinter gaat woensdag dus op zoek naar zijn derde zege en krijgt daarbij steun van Tim Declercq, Casper Pedersen, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Stan Van Tricht.

Ploegleider Wilfried Peeters is optimistisch in aanloop naar de Scheldeprijs. “Het koersverloop hangt erg af van de aanwezigheid van de wind. Zoals het nu staat is er niet veel wind deze week, dus is er kans op een massasprint. We hebben een gemotiveerde ploeg aan de start, klaar om Fabio te steunen. Die gaat uiteraard een gooi doen naar de zege.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Scheldeprijs 2023 – Officieuze WK voor sprinters