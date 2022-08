Fabio Jakobsen verdedigt titel in het Circuit Franco-Belge

Fabio Jakobsen rijdt woensdag zijn eerste officiële wedstrijd sinds de Tour de France. Quick-Step Alpha Vinyl heeft de selectie voor de Circuit Franco-Belge bekendgemaakt en daar zit ook de Nederlandse sprinter bij.

Vorig jaar wist Fabio Jakobsen de Eurométropole Tour, zoals de Circuit Franco-Belge toen nog heette, te winnen. In de sprint klopte hij Jordi Meeus en Mads Pedersen. Deze keer zal een overwinning lastiger worden voor Jakobsen, want het parcours is veranderd en lijkt op papier zwaarder dan bij de vorige editie.

“De route is zwaarder dan vorig seizoen, met een lokale ronde die duidelijk moeilijker is”, stelt ook Jakobsens ploegleider Klaas Lodewyck. “Je moet daar heel scherp zijn, want degenen die geen massasprint willen, kunnen er wat proberen. We zullen zien hoe Fabio na de Tour is. Het team zal werken voor hem en we hopen op een goed resultaat.”

Dat team waar Lodewyck over spreekt, bestaat (naast Jakobsen dus) uit Iljo Keisse, Pieter Serry, Stijn Steels, Martin Svrcek, Bert Van Lerberghe en Ethan Vernon, de winnaar van de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië.