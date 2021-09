Fabio Jakobsen van start in Eurométropole Tour

Fabio Jakobsen is de kopman van Deceuninck-Quick-Step in de Eurométropole Tour. De Nederlandse sprinter, winnaar van de puntentrui in de voorbije Vuelta a España, hoopt in Doornik zijn zevende overwinning van het seizoen te behalen.

“Het is een traditioneel maar ook selectief parcours met de Mont-Saint-Aubert in Doornik”, legt ploegleider Rik Van Slycke uit. “Het weer kan ook een rol spelen, omdat op een paar wegen de wind een rol kan spelen. Daar kan het peloton in stukken breken. De kans is groot dat we een zware koers krijgen, wat betekent dat de sterkste renners zullen strijden voor de zege. We hebben een solide ploeg en veel vertrouwen.”

Jakobsen, die onlangs nog de Gooikse Pijl won, krijgt in de Eurométropole Tour (1.Pro) steun van Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en stagiair Stan Van Tricht.