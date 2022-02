Fabio Jakobsen superieur in eerste sprintetappe Ronde van Valencia

Fabio Jakobsen heeft met overmacht de tweede etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlandse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl bleek in de straten van finishplaats Torrent veruit de snelste in de eindsprint.

Met Remco Evenepoel in de leiderstrui vertrok het peloton vanmiddag vanuit Bétera voor de tweede etappe van de Ronde van Valencia. Onderweg lagen wat hellingen, maar de finale was relatief vlak en dat gaf de sprintersploegen de kans om onderweg de boel te controleren voor een eventuele sprint. Voor rappe mannen als Fabio Jakobsen, Giacomo Nizzolo en Elia Viviani was het dan wel zaak om in de laatste twintig kilometer de Calicanto (4,3 km aan 2,6%), de laatste helling van de dag, te overleven met de voorwacht van het peloton.

Zes renners kiezen het ruime sop

Ben King was in de openingsetappe al mee in de aanval, maar de ervaren Amerikaan was duidelijk niet van plan om zich vandaag gedeisd te houden in het peloton. De renner van Human Powered Health koos opnieuw voor het offensief en vormde samen met Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Sergio Román Martín (Caja Rural-Seguros RGA), Joey Rosskopf (een ploegmaat van King bij Human Powered Health), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) de vroege ontsnapping. Het peloton liet begaan en zo liep de voorsprong op tot vier minuten.

In de daaropvolgende kilometers was het aan Quick-Step Alpha Vinyl (de ploeg van topfavoriet Jakobsen) en Israel-Premier Tech (Nizzolo) om het vuile werk op te knappen in het peloton. Hierdoor liep de voorsprong van de koplopers stelselmatig terug. Op 25 kilometer van het einde was het verschil nog maar een halve minuut en de voortekenen waren er om te geloven in een massasprint. De renners kregen echter nog wel de Calicanto-klim voor de wielen geschoven en dit kon nog roet in het eten gooien van de rappe mannen in het peloton.

Bij het opdraaien van de Calicanto was er definitief sprake van een hergroepering en dit was het teken voor Dylan Teuns om zijn benen eens te testen zo vroeg op het seizoen. De Belg van Bahrain Victorious kwam met voorsprong over de top en smeet zich vervolgens naar beneden in de snelle afdaling. In deze afzink werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van David Dekker, die op hoge snelheid een bocht verkeerd inschatte en zo rechtdoor ging. Een op het oog ernstige valpartij, maar de jonge sprinter van Jumbo-Visma kon gelukkig op eigen kracht weer naar boven klauteren en leek zo met de schrik vrij te komen.

Teuns begon ondertussen met een beperkte voorsprong aan de laatste vlakke kilometers naar Torrent, maar bleek een vogel voor de kat. De sprintersteams konden zich intussen opnieuw organiseren voor de eindsprint. Met nog vier kilometer te gaan werd er opnieuw een valpartij gemeld in het peloton, maar de meeste sprinters zaten voor de crash en kregen een mogelijkheid om voor de overwinning te sprinten. Ook Evenepoel kwam zonder kleerscheuren door de finale en bemoeide zich zelfs met de sprintvoorbereiding van Jakobsen. De geletruidrager nam de kop vlak voor het aansnijden van de laatste kilometer.

Jakobsen is veruit de snelste in Torrent

Het was echter Intermarché-Wanty-Gobert dat als eerste de sprint op gang wist te trekken voor Alexander Kristoff, al kwam de Noor er op het moment suprême niet aan te pas. Niemand bleek in staat om Jakobsen te bedreigen in Torrent. De Nederlander wist met machtige pedaalslagen zijn concurrenten uit het wiel te sprinten en kwam met grote voorsprong als eerste over de streep, goed voor zijn eerste zege van 2022. Juan Sebastián Molano werd op gepaste afstand tweede, Viviani eindigde als derde. Evenepoel werd zelf nog zevende en blijft uiteraard leider.