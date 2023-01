Fabio Jakobsen slechts vierde in San Juan: “Soms win je, soms verlies je”

Fabio Jakobsen slaagde er zaterdag niet in om zijn tweede ritzege te boeken in de Vuelta a San Juan. In de sprint moest de renner van Soudal-Quick-Step zijn meerdere erkennen in ritwinnaar Sam Welsford, Sam Bennett en Fernando Gaviria.

Na afloop keek Jakobsen met Sporza terug op de laatste kilometers. “Het was een heel snelle sprint. Misschien zaten we er iets te vroeg, maar de timing is lastig op zo’n brede weg. Ik heb heel even eerste gelegen, maar de jongens die uit de slipstream kwamen met de wind mee, hadden net iets meer snelheid.”

De Europese kampioen kan leven met de nederlaag, en kijkt alweer vooruit naar de slotetappe van de Argentijnse wielerronde. De rappe mannen krijgen normaal gesproken nog een laatste kans om de degens te kruisen. “Dat is sprinten. Soms win je en soms verlies je. Ik heb morgen nog één kans en we gaan het opnieuw proberen.”

De 26-jarige Jakobsen was in de tweede etappe van de Vuelta a San Juan nog de snelste van het pak. In Jáchal verwees hij Gaviria en Jon Aberasturi naar de meest ondankbare ereplaatsen.

