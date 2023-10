maandag 2 oktober 2023 om 19:38

Fabio Jakobsen rijdt dinsdag laatste wedstrijd voor Soudal Quick-Step

Fabio Jakobsen rijdt dinsdag zijn laatste wedstrijd namens Soudal Quick-Step. De Nederlandse sprinter voert een sterke ploeg aan voor de Belgische eendagskoers Binche-Chimay-Binche.

In Binche-Chimay-Binche zal Jakobsen aan de zijde koersen van Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Michael Mørkøv, Casper Pedersen, Florian Sénéchal en Ethan Vernon. Ploegleider is Tom Steels en de oud-renner keek op de website van Soudal Quick-Step alvast vooruit naar de wedstrijd. “Het wordt een erg veeleisende wedstrijd. Er wordt regen en wind verwacht, dus waaiers kunnen ook voorkomen.”

“Op het lokale circuit zijn er veel smalle wegen en met een finish op kasseien wordt het tricky. Je moet over veel power beschikken om mee te kunnen doen voor de overwinning”, aldus Steels.

Succesvolle samenwerking

In Binche-Chimay-Binche komt er dus een einde aan een zesjarige samenwerking tussen Jakobsen en Soudal Quick-Step. De 27-jarige sprinter boekte in deze periode maar liefst 45 profoverwinningen, waaronder etappes in de Tour de France en Vuelta a España. Jakobsen begint volgend jaar aan een nieuw avontuur bij Team dsm-firmenich.