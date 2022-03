Fabio Jakobsen over mogelijke waaiers: “Onze specialiteit, dus we moeten er staan”

Fabio Jakobsen gaat voor de overwinning in de tweede etappe van Parijs-Nice. De Nederlandse sprinter en zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl zijn van plan te koersen als het peloton afzakt van Auffargis naar Orléans en daarbij te maken krijgt met een oostenwind.

“De wind komt uit het oosten en we gaan naar het zuiden, dus vermoedelijk krijgen we waaiers vandaag”, vertelde Jakobsen bij de start van de tweede etappe in gesprek met Cycling Pro Net. Voor de sprinter en zijn ploeg heeft het rijden van waaiers weinig geheimen meer. “Het is onze specialiteit, dus we moeten er gewoon staan. Ik kom uit Nederland en daar rijden we altijd in de wind. Ik heb vaak zulke wedstrijden gereden en ik kijk ernaar uit.”

De Nederlander, die dit seizoen in de Ronde van Valencia, de Volta ao Algarve en Kuurne-Brussel-Kuurne al vijf keer wist te winnen, verwacht een hectische finale. “Het is heel bochtig en de laatste bocht ligt denk ik op 450 meter voor de streep. Positionering wordt daar cruciaal”, voorspelt hij. “Maar eerst moeten we in de laatste vijf kilometer zien te komen. Het wordt echt een gevecht en ik denk niet dat we met een groot peloton gaan aankomen.”

Jakobsen blikte ook terug op de openingsetappe en de coup van Jumbo-Visma. “Jumbo-Visma heeft laten zien dat de ploeg in een geweldige vorm verkeert”, constateerde hij. “Ik probeerde er gisteren aan te blijven, maar blies mezelf op. Het was niet alleen de laatste klim, maar ook op de lokale ronde werd al hard gereden. Ik zat goed gepositioneerd, maar had niet de benen. Ik ben dan ook geen klimmer, maar een sprinter en dan moet je eraf.”