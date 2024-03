woensdag 20 maart 2024 om 13:03

Fabio Jakobsen over Classic Brugge-De Panne: “Dit zou je WK sprint kunnen noemen”

Fabio Jakobsen is vandaag een van de kanshebbers op de zege in de Classic Brugge-De Panne, maar de Nederlander van dsm-firmenich PostNL zal dan wel moeten afrekenen met onder meer Jasper Philipsen, Tim Merlier en Arvid de Kleijn.

Het sprintveld oogt met andere woorden zeer indrukwekkend. “Dit zou je het WK sprint op één dag kunnen noemen. Dat ik hier straks wereldkampioen word, is de bedoeling” liet Jakobsen voor de start weten aan Het Nieuwsblad. “Philipsen won Milaan-San Remo, Merlier heeft tot dusver de meeste sprintzeges. Op papier zou je moeten kiezen tussen hen, maar op een dag als vandaag kan het zomaar iemand anders zijn.”

Jakobsen wist dit seizoen nog niet te zegevieren, maar van paniek is zeker nog geen sprake. “Ik heb weer het goede gevoel te pakken, maar nog geen winst. De samenwerking met de ploegmaats moet nog op punt gezet worden. Ik moet mezelf natuurlijk aanpassen aan de nieuwe structuur. Maar ik denk dat we stappen zetten. Dat is positief.”

“Dat ik in Nokere Koerse tweede werd, is al een stap in de goede richting. Maar het moet nog steeds beter, vind ik. Als het zonnetje zo schijnt en er geen wind is, zullen alle sprintersploegen controleren en krijgen we een mooie spurt in de finale”, verwacht de sprinttroef.