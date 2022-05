Fabio Jakobsen slaat dubbelslag in de Ronde van Hongarije

Fabio Jakobsen heeft de derde etappe in de Ronde van Hongarije gewonnen. De Nederlander, die gisteren ook al de beste was in de tweede rit, was in de massasprint snelste. Rudy Barbier werd opnieuw tweede, Sasha Weemaes eindigde op de derde plek. Dankzij zijn ritoverwinning nam Jakobsen ook de leiderstrui over van Jens Reynders.

Na twee massasprints, waarin respectievelijk Olav Kooij en Fabio Jakobsen zegevierden, ging de Ronde van Hongarije vrijdag verder met een etappe van 154 kilometer tussen Sárospatak en Nyíregyháza. Opnieuw werd een sprint verwacht, maar dat zou ditmaal gebeuren zonder Kooij, die gisteren hard ten val kwam en op moest geven. Arvid de Kleijn was er om dezelfde reden niet meer bij. De leiderstrui werd vandaag gedragen door Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise).

Van Poucke steviger in de bergtrui

In de regenachtige en ietwat heuvelachtige beginfase trok Reynders’ ploeggenoot Aaron Van Poucke, die in het bezit was van de bergtrui, samen met vier andere renners ten aanval. Toen de Belg de punten had gepakt op de eerste en enige gecategoriseerde helling van de dag, liet hij zich echter weer terugzakken in het peloton. Emil Dima (Giotti Victoria-Savini Due), Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa) en Keegan Swirbul (Human Powered Health) bleven vooraan over en verdedigden op dat moment een voorsprong van ruim twee minuten.

Op een kleine tachtig kilometer voor de streep werden ze plots echter bijna ingehaald. Wat was er gebeurd? Het viertal had moeten stoppen voor een dichte spoorwegovergang. Maar nadat ook het peloton tot stilstand was gebracht en men de trein had laten passeren, kregen de vluchters hun voorsprong van op dat moment anderhalve minuut weer terug. Daarna gebeurde er een periode weinig, al zagen we nog wel een val van Matteo Moschetti (Trek – Segafredo), die in de openingsrit vijfde was geworden en gisteren als vijfde eindigde. De Italiaan kon zijn weg echter weer vervolgen.

Jakobsen de snelste

In het peloton werd het tempo bepaald door Sport Vlaanderen-Baloise, Quick-Step-Alpha Vinyl en INEOS Grenadiers, dat met Elia Viviani ook een snelle man in de gelederen had. Onder aanvoering van deze ploegen werd het gat langzaam maar zeker kleiner gemaakt, totdat er op vijftien kilometer van de streep niets meer van over was. Vervolgens was het in gestrekte draf richting de finish in Nyíregyháza. Een massasprint zou uitwijzen wie er met de dagzege vandoor ging.

In die massasprint toonde Jakobsen zich opnieuw de snelste. De Fransman Rudy Barbier van Israel-Premier Tech werd, net als gisteren, tweede. De Belg Sasha Weemaes eindigde (net voor David Dekker) opnieuw op de derde plek. We hadden dus exact hetzelfde podium als een dag voordien. Morgen is er wel een nieuwe leider: Jakobsen nam dankzij de bonificaties op de streep de leiderstrui over van Reynders.