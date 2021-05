Fabio Jakobsen opgehouden door val in de Algarve

De openingsetappe van de Volta ao Algarve kende een hectisch verloop in de finale. Omdat het parcours niet zo eenvoudig was als het profielkaartje deed vermoeden en door valpartijen misten we veel renners in de slotfase. Ook Fabio Jakobsen kwam op achterstand over de streep.

Jakobsen was samen met zijn ploeggenoot Shane Archbold betrokken bij een val, met nog vier kilometer te gaan. Gelukkig voor de Nederlander, die in de Algarve zijn tweede wedstrijd rijdt sinds zijn zware ongeval in de Ronde van Polen van vorig jaar, en zijn Nieuw-Zeelandse collega bleef het incident zonder serieuze gevolgen. Jakobsen kwam als 162e over de streep, samen met Archbold op 4:56 minuten achterstand.

Hun sprintkopman Sam Bennett keerde met de etappezege terug uit Portimão. Morgen start de vijfdaagse ronde in Sagres en ligt de aankomst bergop op de Fóia.