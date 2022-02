Fabio Jakobsen opent Volta ao Algarve met sprintzege

De eerste etappe van de Volta ao Algarve is gewonnen door Fabio Jakobsen. Quick-Step-Alpha Vinyl bereidde de sprint perfect voor, waarna de Nederlander het af kon maken. Jordi Meeus kwam als tweede over de streep, maar vanwege een gevaarlijk manoeuvre zette de jury Bryan Coquard en Alexander Kristoff op plek twee en drie.

De openingsrit van de Volta ao Algarve ging van Portimão naar Lagos. Met de Aldeia dos Matos en Nave stonden er twee beklimmingen op het programma, maar deze hellingen lagen beide behoorlijk ver van de finish. De verwachting was dus dat er na 199,1 kilometer gesprint zou worden voor de overwinning.

Dit scenario werd nog waarschijnlijk na het openingsfase. Hierin reden vier renners weg, die nooit meer dan vier minuten voorsprong kregen. Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Fábio Oliveira (ABTF-Feirense), Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) en João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) waren de vluchters van de dag. In het peloton bepaalden Alpecin-Fenix, Quick-Step-Alpha Vinyl en Intermarché-Wanty-Gobert het tempo in dienst van hun sprinters: Tim Merlier, Fabio Jakobsen en Alexander Kristoff.

Valpartijen dunnen peloton uit

Met nog een kleine veertig kilometer was er een valpartij in het peloton waar de nodige renners bij betrokken waren. Onder andere Ben Tulett en Juan Sebastián Molano – een van de outsiders voor vandaag – lagen erbij. Door de wind ontstond er vervolgens wat nervositeit in het peloton, maar breuken ontstonden er niet. De kopgroep, waar Matias zich verzekert had van een dag in de bergtrui, werd ondertussen wel ingelopen.

Even viel het wat stil in het uitgedunde peloton, maar op een zeker moment schoot de snelheid weer omhoog. Zo’n dertien kilometer voor de streep ging het daardoor opnieuw lichtjes op de kant. Dit leidde direct tot een valpartij, waarna een groep van minder dan veertig renners overbleef. Hierbij waren echter wel de meeste favorieten voor de dagzege.

Jakobsen wint, Meeus teruggezet

Ook Jakobsen zat mee, samen met veel van zijn ploeggenoten. Quick-Step-Alpha Vinyl had dus genoeg mannetjes vooraan om de sprint voor te bereiden. De Nederlander werd zodoende perfect gebracht en wist relatief gemakkelijk Jordi Meeus af te houden. Laatstgenoemde kwam in de sprint nog in aanraking met Alexander Kristoff, waardoor de Belg door de jury teruggezet werd naar plek 22. De plekken twee en drie waren zodoende voor Bryan Coquard en Alexander Kristoff.

Jakobsen is door zijn overwinning ook de eerste leider.