Fabio Jakobsen op dreef: “Ik wil zoveel mogelijk winnen” woensdag 19 februari 2020 om 18:39

Fabio Jakobsen boekte in de openingsetappe van de Volta ao Algarve zijn tweede seizoenszege. In Portimao bleef de Nederlander Elia Viviani en Matteo Trentin voor. “Ik wil zoveel mogelijk winnen dit seizoen”, waren de woorden van de winnaar na afloop. “Maar dat is ook logisch voor een sprinter.”

“Ik ben blij om hier wederom te winnen”, gaat Jakobsen verder met zijn verhaal. “Ik houd van de finish in Lagos. Het is een lange, rechte lijn met genoeg ruimte. Het was dezelfde finish als vorig jaar, maar deze keer zat ik wat meer ingesloten. Gelukkig kon ik er nog uitkomen.”

Gemotiveerd kijkt Jakobsen vooruit naar de komende etappes. “Nu willen we ook de andere etappes winnen”, eindigt hij. “Remco (Evenepoel, red.) heeft zo zijn klassementsambities, dus kan er nog wel wat gewonnen worden, zeker ook met nog een tijdrit voor de boeg.”