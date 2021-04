Fabio Jakobsen onderdeel van zestal Deceuninck-Quick-Step in Turkije

Deceuninck-Quick-Step heeft de selectie voor de Ronde van Turkije officieel bekendgemaakt en, zoals aangekondigd, maakt Fabio Jakobsen daar deel van uit. Voor de Nederlandse sprinter wordt het zijn eerste wedstrijd sinds zijn akelige valpartij in de Ronde van Polen van vorig jaar. “We zijn heel blij en verheugd dat Fabio weer bij het team is”, zegt ploegleider Rik Van Slycke.

“Natuurlijk was hij al mee op ons trainingskamp in de winter, maar dit is anders en we zijn blij om te zien dat zijn progressie van de laatste maanden hem hier gebracht heeft”, stelt Van Slycke. “Hij staat voor het eerst aan de start van een wedstrijd sinds augustus. Het belangrijkste voor hem is om het dag per dag te bekijken. Hij moet zijn ritme weer vinden en weer dat koersgevoel krijgen na de lange onderbreking.”

Deceuninck-Quick-Step zet in Turkije vol in op de sprintetappes. Naast Jakobsen gaan ook Mark Cavendish, Álvaro Hodeg, Iljo Keisse, Shane Archbold en Stijn Steels naar Turkije. “Veel etappes kunnen eindigen in een massasprint en daar kijken we naar uit”, zegt de ploegleider. “Er liggen zeker kansen voor onze rappe mannen, die kunnen terugvallen op een sterk team dat de koers kan controleren en een goede lead-out kan afleveren.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Turkije 2021 (11-18 april)

Shane Archbold

Mark Cavendish

Álvaro José Hodeg

Fabio Jakobsen

Iljo Keisse

Stijn Steels