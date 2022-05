Jakobsen neemt sportieve revanche in Ronde van Hongarije, Kooij komt ten val

De tweede etappe van de Ronde van Hongarije is gewonnen door Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinttroef van Quick-Step-Alpha Vinyl bleek na een chaotische slotfase over de snelste benen te beschikken in de eindsprint. Jakobsen wist zo sportieve revanche te nemen voor zijn mislukte sprint in de openingsetappe. Olav Kooij kwam in zijn gele leiderstrui zwaar ten val in de slotkilometer.

Voorafgaande aan de eerste etappe van de Ronde van Hongarije, gewonnen door de jonge Nederlander Olav Kooij, kon niet met zekerheid gezegd worden dat er gesprint zou worden. Op dag twee leek een massasprint echt onvermijdelijk. De rit was namelijk biljartvlak en er stonden tal van snelle mannen aan het vertrek die revanche wilden nemen na de openingsrit. Na het vertrek vanuit startplaats Karcag fietsten de renners eigenlijk in een enorme boog richting de feitelijk nabijgelegen finishplaats Hajdúszoboszló. Hier werd een nek-aan-nek sprint verwacht tussen onder meer Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Kooij.

Acht renners vormen de vroege ontsnapping

Maar eerst moesten de sprintersteams nog een halve dag een kopgroep van acht renners in toom houden. De vlucht van de dag kwam al vrij snel tot stand en bestond dit keer uit Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), de regerende wereldkampioen bij de beloften, Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), thuisrenner Péter Kusztor (Novo Nordisk), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), Alessandro Monaco (Giotti Vicotria-Savini Due), David Per (Adria Mobil), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) en Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). De voorsprong van deze acht vluchters liep op tot ruim drie minuten.

Door het werk van de mannen van Jumbo-Visma en Quick-Step-Alpa Vinyl in het peloton, slonk de voorsprong van de vluchters echter als sneeuw voor de zon. Met nog zestig kilometer te gaan hadden de zeven koplopers, Kusztor was inmiddels gelost, nog maar anderhalve minuut speling. Dit bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van de sprintersteams. Zeker niet toen er in het peloton nogmaals werd doorgetrokken: de wind stond namelijk gunstig voor het trekken van waaiers. Het peloton ging op ruim vijftig kilometer van de finish op de kant en de mindere goden moesten onherroepelijk overboord.

Peloton spat uiteen in waaiers, Groenewegen in tweede groep

Een eerste groep van een vijftigtal renners wist zich in winderige omstandigheden af te scheiden, mede door het beulswerk van Jumbo-Visma en Quick-Step-Alpha Vinyl. De meeste topsprinters waren bij de les en hadden de slag overleefd, net als de renners met ambities voor de eindzege. De grootste afwezige vooraan: Dylan Groenewegen. De sprintkopman van BikeExchange-Jayco vond zichzelf terug in een tweede groep en was kortom op achtervolgen aangewezen. Zijn ploeggenoten probeerden de scheve situatie nog recht te zetten, maar verloren alsmaar meer terrein. En de vroege vluchters? Die waren inmiddels bij de lurven gegrepen.

De eerste groep had zich inmiddels goed en wel geformeerd. Vroege vluchter Reynders zat nog altijd in de voorste groep en mocht zich, na het sprokkelen van bonificatieseconden onderweg, de virtuele leider noemen. Dat was echter van korte duur, aangezien Reynders kreeg af te rekenen met materiaalpech en zo zijn gele droom uiteen zag spatten. De voorste groep reed inmiddels in gestrekte draf door naar de finish, richting de laatste tussensprint van de dag, waar Elia Viviani de volle buit wist te pakken. De Italiaan was echter ook al bezig met de eindsprint, net als de andere sprinters in de eerste groep.

Late hergroepering, Jakobsen snelt nu wél naar de zege

Een sprint stond voor de start al in de sterren geschreven en een sprint kregen we ook in Hajdúszoboszló. We leken dit te doen met een kleinere groep dan vooraf gedacht, maar de tweede groep – met daarin Groenewegen – wist in extremis toch nog aan te sluiten. De rappe Nederlander besloot meteen op te schuiven en zat met nog drie kilometer te gaan plots weer in een ideale positie om de etappe te winnen. De sprinttroef van BikeExchange-Jayco moest alleen nog wel ‘even’ zien af te rekenen met onder meer Kooij, Jakobsen en Viviani.

In de razendsnelle en bochtenrijke finale probeerden verschillende teams een sprinttrein op de rails te zetten. Het was BORA-hansgrohe dat de kop nam met nog 800 meter te gaan. Door een grote en zware valpartij gingen meerdere rappe mannen tegen de vlakte. Geletruidrager Kooij lag erbij en kon een tweede ritzege vergeten. Zijn landgenoot Jakobsen zat voor de crash en kon in de laatste honderden meters rekenen op een ideale lead-out van zijn ploeggenoten van Quick-Step-Alpa Vinyl. Jakobsen kon zo op het juiste moment vertrekken en wist met een machtige sprint Rudy Barbier en Sasha Weemaes voor te blijven.