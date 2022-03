Fabio Jakobsen na Gent-Wevelgem: “Ik was niet goed genoeg”

Video

Fabio Jakobsen kon zich niet mengen in de strijd om de zege in Gent-Wevelgem. De winnaar van onder andere Kuurne-Brussel-Kuurne had naar eigen zeggen niet zijn beste dag in de Westhoek en uiteindelijk kwam hij als 68e over de finish, op zeven minuten van winnaar Biniam Girmay.

“Het was vandaag net iets minder”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits. “Voor de tweede beklimming van de Kemmelberg had ik moeite om me te positioneren op de Monteberg en op de plugstreets moest ik al een keer een gat dichtrijden. Dan rijd je achter de feiten aan. Ik heb mijn allerbeste dag nodig om hier een kans te maken en dat was vandaag niet. (…) Ik was gewoon niet goed genoeg.”

Al met al was de sprinter uit de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl toch wel tevreden. “We halen met de ploeg het maximale eruit en bij de andere jongens is de vorm groeiende. De een is ziek geweest, de ander is een keer gevallen. Zo heeft iedereen zijn verhaal. Ik denk dat we als collectief echt wel klasse hebben en ik kijk wel uit naar de komende weken. Vooral in de Scheldeprijs wil ik weer top zijn.”