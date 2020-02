Fabio Jakobsen na eerste seizoenszege: “Blij dat ik voor deze ploeg rijd” zondag 9 februari 2020 om 16:09

Fabio Jakobsen heeft zijn eerste zege van 2020 binnen. De 23-jarige sprinter wist vandaag in de straten van Valencia het voorbereidende werk van zijn ploeggenoten bij Deceuninck-Quick-Step met succes af te ronden.

“Het was een korte etappe, wat ervoor zorgde dat de snelheid in de finale enorm hoog lag”, kijkt hij terug in het flashinterview. Jakobsen erkent dat een groot deel van de overwinning aan zijn ploeggenoten te danken is. “Ik ben blij dat ik voor deze ploeg rijd”, blikt hij terug. “Zij hebben wij perfect afgezet, waardoor ik hier kon winnen,” stelt hij vast.

Met name lead-out Davide Ballerini was van grote waarde. “Ik zal dit seizoen veel wedstrijden samen met hem rijden”, geeft Jakobsen aan. “Wij wilden goed aan het seizoen beginnen en zijn hier gekomen om een rit te winnen. Ik ben blij dat dit gelukt is, zowel voor mijzelf als voor mijn ploeggenoten.”

Jakobsen heeft dit seizoen duidelijke doelen. “Nu keer ik eerst terug naar huis om een paar dagen te trainen. Daarna volgt in Portugal de Ronde van de Algarve. Tirreno-Adriatico en de Giro d’Italia zijn mijn grootste doelen dit jaar. In de Giro wil ik een rit winnen,” sluit hij af.