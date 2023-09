vrijdag 15 september 2023 om 16:30

Fabio Jakobsen na derde plaats: “Die twee jongens hadden vandaag een net iets hogere topsnelheid”

Fabio Jakobsen eindigde vrijdag als derde in het Kampioenschap van Vlaanderen, maar even leek het erop dat hij naar de zege zou sprinten. Had hij dat gevoel zelf ook? “Ja, totdat Jasper en Dylan (Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen, red.) voorbijkwamen”, zei hij glimlachend in het flashinterview na afloop.

“De ploeg was supersterk vandaag, maar ik was net niet snel genoeg vandaag. Ik zat er dichtbij, maar helaas”, vervolgde Jakobsen. “Of ik iets anders had kunnen doen? Ik denk het niet. Ik zat er. Er was wel een klein gaatje met Michael (Morkov, red.) omdat er een jongen van Uno-X tussen zat. Maar ik sprong er naartoe en hield snelheid. Als ik net iets later begin, houd ik het misschien wel. Maar dat is sprinten. Die twee jongens hadden vandaag een net iets hogere topsnelheid. Als ik van achter hen kom, kan ik er misschien ook nog overheen komen. Maar het is zoals het is.”

Jakobsen rijdt momenteel nog in de Europese trui, maar zal zijn titel volgende week niet verdedigen in Drenthe op het EK. “Nee, er gaat een andere selectie. Maar ik heb ervan genoten in de trui. Zondag, in de Gooikse Pijl, ga ik hem nog een keer proberen eer aan te doen door daar mee te sprinten voor de winst. Dan was het een mooi seizoen in de trui.”

Volgend jaar komt Jakobsen uit voor Team dsm-firmenich. Hij is dus bezig aan zijn laatste maanden voor Soudal Quick-Step. Wil hij nog graag een cadeau schenken aan zijn huidige ploeg in de vorm van een zege? “Uiteraard. Ik wil blijven winnen, zeker met de huidige sponsor op mijn borst. Het zullen nog twee, drie wedstrijden zijn. Ik neem graag in stijl afscheid van The Wolfpack.”