Jakobsen met sterke sprinttrein naar Parijs-Nice, vrije rol voor Vansevenant

Fabio Jakobsen kan tijdens de sprintetappes van Parijs-Nice rekenen op de steun van een indrukwekkend team. Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl heeft namelijk de selectie voor de Koers naar de Zon bekendgemaakt, en daarbij zitten tal van hardrijders die Jakobsen perfect kunnen piloteren. Mauri Vansevenant krijgt ondertussen een vrije rol.

Iljo Keisse, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal en lead-out-specialist Michael Mørkøv zullen zich tijdens de sprintetappes in dienst stellen van Jakobsen, die dit jaar al vijf keer raak wist te schieten. In de eerste, vlakke ritten van Parijs-Nice krijgt de Nederland meerdere kansen om daar nog wat zeges aan toe te voegen. Mauri Vansevenant, die zijn eigen gang mag gaan, zal vooral in het tweede deel van de achtdaagse koers van voren mee willen doen.

“Parijs-Nice is nooit een gemakkelijke wedstrijd”, zegt ploegleider Tom Steels op de site van Quick-Step Alpha Vinyl. “We kunnen slecht weer en waaiers verwachten, maar dat zal geen invloed hebben op onze motivatie. We hebben een team om de wedstrijd op het vlakke te controleren en Fabio in de juiste positief af kunnen zetten voor de sprint. Wat Mauri betreft: hij komt hier zonder druk. Hij heeft een vrije rol en we zullen wel zien hoe het uitpakt voor hem.”

Parijs-Nice is toe aan haar tachtigste editie. De rittenkoers begint zondag 6 maart in Mantes-la-Ville en eindigt precies een week later in Nice. De koninginnenrit vindt daags voordien plaats, als er gefinisht wordt op de Col de Turini.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Parijs-Nice 2022 (6-13 maart):

Fabio Jakobsen

Iljo Keisse

Yves Lampaert

Michael Mørkøv

Florian Sénéchal

Zdenek Stybar

Mauri Vansevenant