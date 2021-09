Fabio Jakobsen: “Met deze conditie is het mooi om nog een paar koersen te rijden”

De Gooikse Pijl 2021 werd vandaag gewonnen door Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick-Step was in de 1.1-klassieker duidelijk sneller dan Danny van Poppel en Jordi Meeus. “Ik voel me nog best goed na de Vuelta a España. Normaal was mijn seizoen gepland tot hier in Gooik, maar met deze conditie is het mooi om nog een paar koersen te rijden”, klonk het na afloop.

Jakobsen keek in gesprek met Sporza terug op de finale. “Afgelopen vrijdag (tijdens het Kampioenschap van Vlaanderen, red.) raakten we wat ingesloten, maar vandaag zaten we er weer. De jongens hebben de hele koers goed gecontroleerd en ze hebben me vervolgens perfect afgezet. Ik wist dat het vanaf de laatste bocht nog 200 meter was. Danny van Poppel ging net voor de bocht aan, ik ging mee en besloot er daarna vol voor te gaan.”

“Het klinkt simpel, maar je moet natuurlijk wel de benen hebben. Als spurter kun je maximaal 200 tot 250 meter sprinten. Bovendien liep de aankomst ook nog een beetje omhoog, je moet dus goed timen”, aldus Jakobsen, die de komende weken graag nog hoopt te profiteren van zijn vormpeil. “Ik ben nog nooit zo goed geweest als nu. Morgen heeft de ploeg weer een overleg en proberen ze nog een programma te maken tot het einde van het seizoen. Ik heb er nog zin in.”

WK-droom

Jakobsen had ook stiekem gehoopt op een WK-selectie, maar bondscoach Koos Moerenhout besloot de sprinter uiteindelijk niet op te nemen in de selectie. “Of ik mijn niet-selectie begrijp? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook niet. We hebben met Mathieu van der Poel een uitgesproken kopman, maar ik kan daarachter wel de sprint winnen van een groepje, mocht er iets met Mathieu gebeuren. Ik weet dat het een lastig parcours is. Maar als je niet start, kun je ook niet winnen.”

Jakobsen heeft het WK nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. “Ik denk wel dat ik in een sprint een goede uitslag kan behalen. Mocht ik nog in moeten vallen, dan sta ik paraat.”