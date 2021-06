Fabio Jakobsen maakt stappen: “In de Tour de Wallonie wil ik weer voor de winst sprinten”

Video

Fabio Jakobsen reed afgelopen weekend op het NK zijn eerste eendagskoers sinds zijn comeback. De coureur van Deceuninck-Quick-Step eindigde verdienstelijk als 29ste, maar hij kijkt zelf graag naar het grotere plaatje. “In de Vuelta hoop ik op niveau te zijn waarmee ik mee kan doen, en die ronde wil ik gebruiken richting volgend jaar”, kijkt hij vooruit in een uitgebreide babbel met WielerFlits.

Na zijn prestatie op de VAM-berg, waar hij vier minuten na winnaar Timo Roosen over de finish kwam, schetste Jakobsen een beeld van zijn weg terug. “Ik begon helemaal op nul. Dus ik moest bij de basis beginnen: uren op de fiets zitten. Vervolgens ging het om wat korte sprintjes om aan de aanzet te wennen. Dat was er na Turkije en de Algarve wel. Daardoor had ik na de hoogtestage richting de Dauphiné weer een brede basis”, zegt Jakobsen.

“En nu moeten we weer richting dat specifieke toewerken. Dat gaat dan om intensiteit en de sprint”, gaat hij verder. “In de koers moet dat alles samenkomen. De duur, de intensiteit en de sprint. Dat is voor mijn trainer en voor mij puzzelen, en kijken hoe mijn lichaam reageert. De VAM-berg was redelijk intensief en dat ging goed, dus zo zet je die stapjes.”

‘Ik wil weer winnen, daarvoor moeten alle puzzelstukjes passen’

Jakobsen voelt zich steeds meer de sprinter die hij was. “Ik had in de Dauphiné het gevoel dat ik de top-10 kon halen als het een vlakke sprint was geweest. Dat is het probleem niet. Alleen is top-10 niet genoeg… Ik wil gewoon weer sprints winnen en daarvoor moeten alle puzzelstukjes in elkaar passen. Dan kan ik weer meesprinten.”

Het najaarsprogramma van Jakobsen krijgt ook vorm. “Ik mik nu op de Tour de Wallonie, daar moeten twee of drie sprints zijn. Daar hoop ik weer voor het podium of voor de winst te sprinten”, vertelt hij hoopvol. “Je moet de basis niet uit het oog verliezen. Met de koersen en de hoogte stage in Livigno blijft die basis goed en kan ik aan het specifieke werken.”

“Wallonië is denk ik een prachtige koers in voorbereiding op de Vuelta a España. Daar hoop ik op een niveau te zijn waarmee ik mee kan doen, als goede wielrenner. En de Vuelta wil ik gebruiken richting volgend jaar, want uiteindelijk kan ik volgend jaar pas weer het niveau aantikken dat ik had”, aldus de 24-jarige Jakobsen.