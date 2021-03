‘Fabio Jakobsen maakt rentree in Ronde van Turkije’

Fabio Jakobsen maakt mogelijk zijn rentree in de Ronde van Turkije. “Wij hopen dat hij daar kan hervatten”, aldus Patrick Lefevere in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De Ronde van Turkije staat van 11 tot en met 18 april op de kalender. Het betekent dat de Nederlander zeven maanden na zijn valpartij in de Ronde van Polen weer terugkeert in koers. Of hij daar klaar voor is? “Jakobsen heeft een maand in Spanje gezeten met zijn vriendin om te trainen. Zijn vriendin rijdt met de brommer. Dat is handig. Maar we zullen zien welke progressie hij maakt.”

Donderdag liet Jakobsen nog zelf van zich horen. Vanuit Calpe zei hij: “Ik ben extreem dankbaar dat ik hier mijn tijd kan doorbrengen en kan genieten van mijn revalidatie. Hopelijk ben ik snel weer fit genoeg om wedstrijden te rijden.”