Fabio Jakobsen liep knieblessure op bij val in Heistse Pijl

Fabio Jakobsen heeft een knieblessure opgelopen bij een val in de Heistse Pijl. Zijn deelname aan de Vuelta a España zou niet in gevaar komen, maar zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step houdt zijn blessure nauwlettend in de gaten.

Jakobsen reed zaterdag de Heistse Pijl niet uit. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step stapte op vijftig kilometer van de finish af. Op dat moment deed hij niet meer mee voor de overwinning. Het veld was na 150 kilometer uit elkaar geslagen en de vooraf voorspelde massasprint leek niet meer tot de mogelijkheden te behoren.

Bij een val in de Belgische wedstrijd blijkt Jakobsen een knieblessure te hebben opgelopen, meldt Het Nieuwsblad. Met het oog op zijn deelname aan de Vuelta houdt de ploeg de blessure goed in de gaten. “Fabio is geraakt aan de patellapees en dan is onze teamdokter Yvan Vanmol altijd bezorgd”, aldus ploegmanager Patrick Lefevere.

“Fabio doet nu aquatraining en behandelt zijn knie met ijs. Hij moet klaar raken”, aldus Lefevere. Voor Jakobsen wordt de Vuelta normaal gesproken zijn eerste grote ronde sinds zijn zware val in de Ronde van Polen, nu een jaar geleden. De Spaanse ronde begint over anderhalve week in de stad Burgos.