Fabio Jakobsen: “Kom graag eens terug in Kuurne om te winnen” zondag 1 maart 2020 om 19:51

Fabio Jakobsen glunderde na afloop van Kuurne-Brussel-Kuurne. Zelf werd de Nederlands kampioen in het peloton vierde, maar zijn ploeggenoot Kasper Asgreen won. “Kasper is echt een beest, dat is niet normaal. Hij doet het zoals Bob Jungels vorig jaar”, reageert Jakobsen voor de camera van WielerFlits.

“Ik wist dat als hij teruggepakt zou worden, dat ik dan kon winnen”, aldus Jakobsen, die zag dat Asgreen het in de laatste rechte lijn ging halen. “Nu deden we bewust geen lead-out omdat we zagen dat hij kon winnen. Ik zat zelf opgesloten voor het podium, maar het draait om een plek en dat is winst. Als Kasper dan wint, dan win ik ook.”

Jakobsen had in de nieuwe heuvelzone van ‘KBK’ de slag gemist, waarna Deceuninck-Quick-Step besloot om het gat te dichten voor de sprintkopman. “Ik kan hem ook wel eens missen. Gelukkig had we snel besloten om het recht te zetten, dan doen we dat met sterke mannen”, zegt hij. Kort daarna ontsnapte Asgreen. “Wij konden hem in de finale zien rijden en zorgden dat we de boel gecontroleerd hadden. Ik zat klaar voor een sprint als dat voor de eerste plek was.”

Voor Jakobsen was het een goede eerste kennismaking met Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik kom hier graag nog eens terug om dan te winnen”, vertelt de Nederlands kampioen.